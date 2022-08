Por Redação

Milhares de pessoas se reuniram em Porto Nacional, na noite desta segunda-feira, 23, para receber e celebrar a aliança que verdadeiramente transformará o Tocantins. Com o governador Wanderlei Barbosa, o candidato a vice, Laurez Moreira, prefeitos de diversas cidades do Tocantins, deputados estaduais e vereadores, a candidata ao Senado, Professora Dorinha, prestigiou a festa realizada para o lançamento da candidatura do deputado Antônio Andrade para deputado federal na cidade de Porto Nacional, sua terra natal.

Com um discurso forte e voltado para o compromisso com as pessoas, Dorinha reforçou que será incansável na defesa do Tocantins.

“Sou educada, sei tratar as pessoas com respeito, mas se for preciso vou para a luta para defender os interesses do povo tocantinense. Juntos, eu, o governador Wanderlei e nossos deputados, prefeitos e vereadores estamos construindo uma aliança sólida pelo Tocantins e por nossa gente”, afirma Professora Dorinha.

A candidata ao Senado da coligação União pelo Tocantins também destacou o trabalho que Antônio Andrade fez como presidente da Assembleia e o que fará pelo Tocantins no Congresso. “Antônio Andrade na Câmara dos Deputados será um grande representante do nosso Estado, trazendo recursos e ajudando a promover o desenvolvimento”, disse Dorinha.