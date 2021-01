Com o desafio de fazer o turismo como ferramenta de renda e combate ao desemprego, Rosa de Fogo assume Secretaria do Turismo de Peixe

Rosilene Pereira da Silva Souza (chef Rosa de Fogo) é o nome escolhido pelo prefeito Augusto Cezar Pereira dos Santos para criar um plano para estimular o turismo em Peixe em áreas como turismo religioso, de aventura, pesca esportiva, gastronomia.

por Wesley Silas

“O nosso primeiro passo para desenvolver o turismo de Peixe será estruturar o município de forma legal para que possamos buscar verbas, seja no Estado ou no Governo Federal para investirmos no turismo. Para isso vamos criar o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) encabeçado por profissional técnico para nos ajudar no quer for preciso para desenvolver o turismo no município”, disse Rosa de Fogo.

Ela citou que sua equipe pretende criar prospecção ordenada para atrair investimentos para fomentar os vários produtos e atrativos turísticos que o município oferece.

“Peixe não é só praia de 30 dias no mês de julho, temos potencial para desenvolver o turismo durante os 365 dias do ano, oferecendo turismo religioso, turismo de gastronomia, de praia da água doce, de aventura e de pesca esportiva. Nós empresários que investimos em Peixe, como é o meu caso, acreditamos nas nossas potencialidade do turismo e só precisamos de apoio e acreditar. Para isso, iremos contar com o apoio irrestrito do prefeito Augusto Cezar Pereira dos Santos junto com o seu vice Fransergio Narciso de Morais que acreditam e irão apostar na força do turismo para combater a falta de empregos e renda no município de Peixe”, disse Rosa de Fogo.

Perfil

Rosilene Pereira da Silva Souza (chef Rosa de Fogo) foi indicada para o Prêmio Dolmã de 2020, que devido a pandemia foi adiado para março de 2021.

Rosilene Nasceu em Peixe no casarão do centro Histórico da cidade. Ela é graduada em pedagogia pela antiga Unitins, graduada em gastronomia pela faculdade católica de Marília São Paulo, especializando em coaching em gastronomia pela PDG e fazendo uma Mentoria Chave em Target para o desenvolvimento turístico do país.

Hoje é empresaria no seguimento de turismo em Peixe, consultora da Sécullos soluções em Turismo e prestadora de serviço para o Sebrae.