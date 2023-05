Share on Twitter

“Isso possibilita que, pela primeira vez na história da Justiça Eleitoral tocantinense, possa existir um segundo turno nas próximas eleições municipais em 2024, caso nenhum dos candidatos consiga, no primeiro turno, a maioria dos votos válidos, conforme as regras dos incisos I e II do art. 29 c/c art. 77 da Constituição Federal”, afirmou.

No pleito municipal de 2020, Palmas possuía 180 mil eleitores. Neste mês, passou para 200 mil. “Com mais de 200 mil eleitores, abre-se a possibilidade de criação de mais uma zona eleitoral na Capital do Estado, o que já tem sido objeto de estudos e tratativas por parte deste Tribunal”, complementou o desembargador. O pleito deverá ser encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente do Tribunal anunciou ainda que a zona eleitoral de Palmas é atualmente a 10ª maior zona eleitoral do país em número de eleitores e representa cerca de 20% da totalidade do eleitorado tocantinense.