Por Redação Silas

Observando a relação dos 10 candidatos ao senado, aparece quatro nomes, intrinsecamente, com raízes política em Gurupi e na Região Sul do Tocantins.

Após João Cruz (in memorian) ter conseguido ser vice-governador e ter perdido uma eleição ao governo. Na lista dos nomes que pretendem convencer o eleitor da região sul nas eleições deste estão a senadora Kátia Abreu que iniciou sua trajetória política como presidente do Sindicato Rural de Gurupi, o ex-governador Mauro Carlesse (AGIR) que também iniciou a carreira política após ser presidente do Sindicato Rural, o empresário Oswaldo Stilval que colocou o seu nome como primeiro suplente do candidato ao senado, Carlos Amastha (PSB) e o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT) – candidato a vice-governador na chapa do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Stival como vice de Dimas

A entrada do renomado empresário Oswaldo Stival (PSB) como primeiro suplente na chapa de Carlos Amastha surpreendeu parte dos bastidores da política tocantinense. O anúncio aconteceu após a desistência do deputado federal, Osires Damaso (PSC) ao governo e da recuada forçada de Wanderlei Luxemburgo por Carlos Amastha numa polêmica convenção do PSB.

Gurupi, fiel da balança dos grandes colégios eleitorais do Tocantins

Os 57.181 eleitores em Gurupi e os 57.288 eleitores nos restantes dos municípios que compõem sua região, mostra a região sul pequena quando se trata de densidade eleitoral para eleger um governador ou senador. Porém, comprova que Gurupi poderá ser o fiel da balança numa disputa muito equilibrada entre os maiores colégios eleitorais como Palmas com seus 192.013 eleitores ao lado de Porto Nacional com 41.647 eleitores e Paraíso do Tocantins com 32.457. Tem ainda a força do norte com Araguaína com seus 109.898 eleitores e as 14 cidades da região que somam 72.687 eleitores e as 25 cidades do Bico do Papagaio – juntas somam juntas 138.963 eleitores.

Agora, se for levado em consideração estes números nas eleições ao governo, poderá fevorecer uma polarização entre Wanderlei com sua força no Centro e Dimas com o bairrismo do Norte do Estado. Esperar para ver….