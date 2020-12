Com foco nas eleições de 2022, Republicanos realiza encontro Estadual em Palmas.

Segundo o presidente dos Republicanos, Cesar Halum, o encontro que seria apenas um encontro no das mulheres republicanas acabou sendo transformado em uma confraternização de final de ano com reunião com foco nas eleições de 2022.

por Wesley Silas

O encontro aconteceu neste sábado 12 no auditório da CDL de Palmas e foi organizado pelo presidente da sigla, ex-deputada federal, ex-secretário da Agricultura de Tocantins e atualmente exerce o cargo de secretário de Política Agrícola, Cesar Halum.

“O partido elegeu um prefeito em Filadélfia, elegemos 06 vice-prefeitos em Novo Jardim, Alvorada, Porto Nacional, Paranã, Formoso do Araguaia e Luzinópolis. Elegemos 41 vereadores com destaque em Wanderlândia com três vereadores, Araguatins elegemos dois vereadores, Porto Nacional dois, Alvorada dois porque a nossa condição era pequena de tocar”, disse o ex-deputado.

O presidente dos Republicanos destacou ainda que o partido conta com companheiros leais e contou com a partição de todos os presidente e simpatizantes da sigla.