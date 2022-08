Por Redação

“Um estado em que centenas de milhares de pessoas estão passando fome, centenas de milhares desempregadas, e o que nós vimos são os arranjos políticos, que aprofundam as desigualdades sociais”, destacou o candidato, que formalizou o palanque do Lula para presidente no Tocantins ao lado dos candidatos e candidatas do PT-TO e de representantes da Executiva Estadual da Sigla.

“Neste momento em que estamos aqui imagine quantas crianças estão passando fome, quantas pessoas estão desempregadas, nas filas dos hospitais, e os políticos fazem o quê? Esse registro representa a mudança desse estado, de políticas equivocadas, de grupos políticos que não respeitam o povo e este estado não foi criado para enriquecer político, por isso o povo precisa se levantar e dizer esta terra é nossa e nós tocantinenses podemos fazer”, disse Paulo Mourão.

Confira entrevista concedida ao Portal Atitude

Para ele é preciso ter mudança no Tocantins e garantir que “a conquista dos sonhos adentrem todas as casas das pessoas desse estado. Que tenhamos igualdade, fraternidade, respeito e cidadania, é isso que o Tocantins precisa entender que é possível nos unirmos na reconstrução desse estado”.

Além dos candidatos e candidatas a deputado e deputada estadual e federal, acompanharam Mourão o presidente estadual do PT, deputado Zé Roberto Lula, a deputada Amália Santana, o secretário de organização do PT-TO, Diego Montelo, de Finanças, João Alves, além da assessoria jurídica e militantes do PT no Tocantins.