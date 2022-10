Por Redação

Eduardo Forte, que chega no Legislativo com a missão de representar as regiões sul e sudeste do Tocantins, agradeceu aos eleitores e destacou que dos 15.466 votos que recebeu em todo Tocantins, 10.431 foram apenas em Gurupi.

“Estamos fazendo um trabalho que a população reconhece e por isso nos deu a oportunidade deste mandato. Estarei na Assembleia fazendo o meu melhor pela nossa região e, em especial, por Gurupi terra que sempre me apoiou”, afirmou.

Stival, nome já aparece consolidado para concorrer à prefeitura de Gurupi em 2024, também recebeu votação expressiva no município, obtendo quase 10 mil votos para a sua chapa. “Queremos que Gurupi tenha representatividade e seja priorizada nas políticas públicas implementadas. Nossa região é muito importante para o desenvolvimento econômico do Tocantins e é isso que nós buscamos. Agradeço por cada voto e apoio que me foram confiados nesta eleição”, destacou.

Perfis

Eduardo Fortes é veterinário e ex-vereador de Gurupi (2017/2020). Durante o seu mandato como parlamentar, foi o idealizador do Projeto Social Hortas Comunitárias, Sopão Solidário e Atleta do Amanhã.

Já Stival é considerado um dos maiores empresários do Tocantins e reside em Gurupi desde 1995, onde possui a empresa Cooperfrigu, que gera mais de 550 empregos diretos e está habilitada a exportar para 132 países.