Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

Faltando menos de um ano para o período eleitoral, o suplente de deputado estadual, Edinho Fernandes, pretende disputar uma das 08 vagas de deputado federal. Ele é um dos nomes que o partido deverá apostar para eleger, pelo menos, um deputado federal. Além dele e do presidente da agremiação, Diogo Fernandes, o partido tem em seu quadro nomes como o do ex-presidente da Câmara de Paraíso JC, o ex-vereador de Palmas Milton Neris e o ex-vereador de Paraíso, Nando Milhomem.

“Nós formamos um grupo de pretensos candidatos a Estadual e Federal que conta com lideranças políticas, ex-vereadores, vereadores, suplentes de deputado de todas as regiões do estado. O objetivo é lançar chapa tanto para estadual como para federal sem candidatos que já detenham mandatos”, disse Edinho.

Segundo ele, o PROS que tem hoje em seu quadro o deputado estadual, Júnior Geo, acredita que poderá eleger, pelo menos, 03 deputados estaduais e um federal.

“O grupo vem conversando com outras lideranças para que filiem também ao partido. Recentemente além do próprio Diogo Fernandes, se filiaram ao PROS o ex-presidente da Câmara de Paraíso JC, o ex-vereador de Palmas Milton Neris e o ex-vereador Nando Milhomem de Paraíso”, disse.

O partido que tem o ex-senador, Ataídes Oliveira como pré-candidato ao Governo e o deputado Júnior Geo que deve buscar sua reeleição deverá no início de 2022 definir a sua participação nas eleições gerais.

“O Presidente Diogo Fernandes deve convocar reunião para o começo do ano para definir sobre qual rumo o partido tomará. Até lá, permaneço filiado ao PROS, mas tenho conversado com outros partidos buscando viabilizar minha pré-candidatura à Federal pelas regiões sul e Sudeste”, disse Edinho.