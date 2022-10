por Redação

“Para defender a democracia tem que defender o Lula”, destacou a presidente metropolitana do PSB, Amanda Sobreira, durante reunião, que definiu a participação da sigla na campanha do presidente Lula, na sexta-feira, 14, no Comitê Tocantins Livre.

Amanda falou que Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, quanto Carlos Amastha, presidente estadual deram aval para a aliança e destacou a importância de “perceber esse momento como determinante para a manutenção do estado democrático de direito”.

“Hoje temos uma candidatura que está tentando derrubar o fascismo, o autoritarismo e tudo de ruim que pode se personificar em um governo. A Campanha do Lula precisa de toda nossa força e de toda nossa paixão. É isso que vai determinar se somos um país em desenvolvimento ou que vai entrar de vez na miséria. É hora de virar voto, ter objetividade e efetivar a multiplicação dos votos e fazer a diferença”, destacou Amanda.

O presidente do PT Tocantins, Zé Roberto Lula, falou da importância de agregar para a vitória de Lula e deu as boas vindas ao PSB, que se une à campanha de Lula.

“É importante unir força para a mobilização e essa semana precisamos ocupar a Avenida Tocantins em Taquaralto. São várias atividades e quanto mais adesão, melhor para que avancemos na votação de Lula no Tocantins. Estamos vivendo a real luta de classe no Brasil e é hora de mostrar ao trabalhador quem realmente cuida da classe trabalhadora”, pontuou.

Mulheres do PSB com Lula

O presidente metropolitano do PT, João Hélder Vilela falou da força da mulher do PSB, que foi maioria na reunião, do partido que tem Amanda Sobreira como presidente.

“Ver vocês é importante, pois defender o Bolsonaro é muito triste para quem é mulher, jovem, produtor rural, para quem é trabalhador. Quando a gente reúne como aqui é uma reunião de consciência, de projeto de vida, eu fico feliz pois as mulheres no governo Bolsonaro ficam distanciadas de tudo. Trazer o voto para o Lula é necessário e urgente para devolver a essência, a história, as bandeiras de luta do povo brasileiro. Quero aqui dizer que o PSB está um passo a frente com uma mulher na presidência e estou muito feliz com a nova força que chega ao projeto democrático do Brasil, em favor do trabalhador”, pontuou.

O suplente de Senador pelo PT, Donizetti Nogueira, falou que “se não colocar a cara pra fora não vamos trazer a sociedade de esquerda. Se mostrar a cara vai dar certo. Estamos disputando a eleição das nossas vidas, pois se perdêssemos essa eleição iríamos voltar para o século XIX, que é o da barbárie, mas vamos eleger Lula e garantir a democracia.

Estiveram presentes os membros do PSB, Marcelo Moreno, Marco Gomes, , Nailson Vieira, Cleicy Rafaelle, Almeirinda Alves, Chris Kadosh, Bianca Milhomens, Laisa Gabriela, Mariana Macena, Katia Castelo, Renata Macena, Eurico da Silva, Ana Amélia, Paula Susani, Arivelton da Silva, além dos membros do PT, Donizetti Nogueira, Edy César,