Por Wesley Silas

A chapa OAB Independente, com o nome de Vitor Schmitz a Presidência, pautou na bandeira da Advocacia em Início de Carreira, na valorização da Advocacia no Interior, no fortalecimento da advogada mulher e na continuidade da assistência da CAATO aos advogados. Em Gurupi Schmitz fez dobradinha para reeleição do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga.

A Chapa encabeçado por Paulo Izídio, buscou a bandeira idealista de uma nova ordem levantado por Leonardo Maciel. Importante destacar que o Paulo Izídio é atualmente membro da atual diretoria como Secretário Geral Adjunto, o que, pode soar controverso o discurso lançado pelo título Renovação e Inovação.

A terceira chapa é alinhada com a Ester Nogueira, liderada por Elyedson Pedro, atual vice-presidente da gestão local.