Por Redação

Gurupi será sede da “Festa da Vitória” do Deputado Estadual Gutierres Torquato (PDT) do Vice-Governador Laurez Moreira (PDT), do Governador Wandelei Barbosa (Republicanos) e da Senadora Dorinha Seabra (UB). O evento acontecerá no sábado, 05 de novembro, ás 20h, no Parque de Exposições de Gurupi.

Com entrada gratuita, a Festa da Vitória terá três atrações nacionais: Zé Ricardo e Thiago, Vitor e Luan e o Vaqueiro Karkará.