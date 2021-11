Na pauta, vários assuntos foram levados ao governador em exercício Wanderlei Barbosa, dentre eles, o retorno das cirurgias eletivas. O governador afirmou ainda que estará trocando a direção do Hospital Geral de Gurupi.

por Régis Caio

A vereadora Débora Ribeiro (PTB) mostrou força de articulação ao marcar na extensa agenda do governador Wanderlei Barbosa uma reunião com os vereadores de Gurupi no Palácio Araguaia na na tarde desta quinta-feira (18). Na reunião estavam presentes 12 parlamentares e ambos apresentaram as demandas da cidade ao chefe do poder executivo estadual.

“Viemos aqui pedir ao nosso governador que desenvolva políticas públicas para nosso município. Algumas áreas precisam de soluções como saúde e infraestrutura. Gentilmente ele atendeu o nosso pedido colocando-se à disposição para ajudar com ações de governo as demandas de Gurupi”, disse a vereadora Débora Ribeiro.

O vereadores André Caixeta (PSB) e Leda Perini (Patriota) perguntaram ao governador sobre a situação da saúde e os serviços feitos no Hospital Geral de Gurupi. O governador anunciou que a direção será mudada nesta semana e que em breve vai nomear o novo diretor da unidade além de afirmar a retomada das cirurgias eletivas. “Os hospitais do Tocantins são para atender o povo e todos devem estar abertos para a realização de procedimentos cirúrgicos, não vamos nos omitir na saúde que é fundamental na nossa gestão”, destacou.

Outro assunto levantado pelos vereadores foi sobre a obra da TO-365 que liga Gurupi ao povoado Trevo da Praia. Os parlamentares queriam saber se a pavimentação que começou neste segundo semestre continuaria. “Estamos analisando, desde quando assumimos o governo, todos os contratos feitos e alguns estão sob investigação da Polícia Federal e Ministério Público Federal, mas quero aqui afirmar que a obra continua e se depender de mim quero que a pavimentação ligue o trevo até a avenida Goiás e não a BR-153 como previsto no cronograma”, pontuou Barbosa.

Participaram da reunião os vereadores André Caixeta, César da Farmácia, Colemar da Saborelle, Davi Abrantes, Débora Ribeiro, Ivanilson Marinho, Leda Perini, Matheus Monteiro, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Maciel, Ronaldo Lira e Zezinho da Lafiche.