Por Redação

Com a proposta de unir a região Sudeste, em uma pré-campanha por representatividade regional legítima, o vereador e presidente da Câmara de Dianópolis, Manin do Zorra, lança oficialmente sua pré-candidatura em busca de uma cadeira na Assembleia Legislativa do Tocantins, nesta sexta-feira, 01 de julho, às 19h no Território Lounge Bar, na Terra das Dianas.

Com apoio do Senador Eduardo Gomes, deputados federais Vicentinho Júnior, Professora Dorinha, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças da região, o parlamentar deve atrair centenas de pessoas em um espaço no Centro de Dianópolis, aberto ao público.

Além das lideranças, o lançamento terá a participação de representantes de diversos segmentos culturais, econômicos, turísticos e da população regional e do também pré-candidato a deputado federal, representando a região Sudeste, Júnior Trindade.

Com slogan “Acorda Sudeste”, Manin do Zorra propõe a união dos líderes da região, em busca de representatividade na Aleto.

“Será um dia importante, onde abriremos oficialmente a nossa pré-campanha, buscando uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, como representante de uma região que hoje, é esquecida quando se trata de uma representatividade local. Somos mais de 20 municípios que integram um importante corredor econômico, turístico e cultural do Tocantins e que por vários anos não tem um nome que represente essa parte da população tocantinense. O Sudeste é grande, é forte e necessita ter quem fale por ele, que conheça sua realidade, quem tenha serviços prestados aqui, quem vive a história do lugar, quem lute e traga resultados para a nossa gente. Reconhecemos e agradecemos os nomes que estão na AL e que já trouxeram recursos para alguns dos municípios da região, mas queremos mostrar para essa população que podemos e devemos unir forças para que sejamos os protagonistas da nossa história. Coloco meu nome a disposição com trabalho prestado em Dianópolis, onde já articulei mais de R$ 10 milhões em emendas como vereador para Dianópolis e sei que posso fazer muito mais pela região. Espero todos vocês neste evento, onde daremos o ponta pé inicial para que, juntos possamos trabalhar em parceria com toda região”, destacou Manin do Zorra.

Vereador em Dianópolis, o empresário Paulo da Mega, declarou apoio ao Manin do Zorra e argumentou. “O deputado estadual tem que ser alguém que esteja próximo da realidade da região. Alguém que conheça o dia-a-dia da população e que fale a sua língua. Um deputado estadual precisa ser daqui. E por isso abraçamos o projeto do Manin, por entender essa necessidade e acreditar nele como pessoa, como parlamentar, como homem que luta por Dianópolis e que sei que lutará pela regiao”, apontou Paulo da Mega.

O vereador Manin do Zorra agradeceu. “Temos recebido apoio por onde passamos com essa proposta, de unir forças pelo Sudeste e desde já, meu muito obrigado a todas às pessoas que estão arrancando este projeto que é do Sudeste”, finalizou.