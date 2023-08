Por Redação

A frente de projetos sociais importantes na cidade de Jaú, região Sul do Tocantins, e com o apoio do deputado estadual Eduardo Fortes, a líder Elisângela Leal vem fazendo a diferença na vida de centenas de famílias.

Entre os projetos está o Horta Comunitária que nesta segunda-feira, 07, juntamente com o vice-prefeito Jamil e o vereador Arley, distribuiu hortifrútis para mais de 100 famílias.

“Com muita dedicação e carinho estamos trazendo para a mesa de muitas famílias verduras, legumes e hortaliças. É uma alimentação saudável que traz melhorias significativas na saúde, deixando as refeições mais saborosas e nutritivas”, destacou ela acrescentando que

que com juntos estão garantindo alimentação de qualidade e nutritiva para as famílias que mais precisam na cidade.

A líder Elisângela também auxilia a população de Jaú, que necessita de cuidados com a saúde, no atendimento (estadia e alimentação) na Casa de Apoio Nova Esperança, em Gurupi.