Por Redação

A conversa olho no olho durante a campanha tem permitido a senadora Kátia (Progressistas), candidata à reeleição, conversar de perto com as pessoas e tirar dúvidas sobre seus posicionamentos no Congresso Nacional. Os diálogos com representantes das igrejas evangélicas têm sido prova disso. Só nesta semana, Kátia recebeu apoio de pastores da Igreja Quadrangular, em Araguaína, e de líderes da Assembleia de Deus Ministério da Madureira. Na noite de segunda-feira (22), Kátia prestigiou o culto em ação de graças aos 60 anos do pastor Amarildo, importante liderança religiosa e que já declarou apoio ao projeto de reeleição de Kátia ao Senado. Amarildo Martins da Silva é casado com a pastora Maria Barbosa e é pai de dois filhos. Além de 30 anos consagrando e pastor há 25 anos, ele lidera o campo Nação Madureira.

Logo pela manhã, em uma conversa franca com todos os pastores presidentes de campo da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, Kátia falou sobre seu posicionamento em pontos polêmicos, como o aborto – prática que é contra – e a relação de independência entre os Três Poderes. Kátia defendeu a liberdade de expressão, mas ressaltou a importância de respeitar as instituições para o bem do processo democrático.

Kátia aproveitou a oportunidade para prestar contas da sua atuação no Senado e apresentar os projetos que tem para os próximos oito anos – caso reeleita. “Nós queremos é falar de gente. A nossa é meta é cuidar das pessoas”, disse a parlamentar. A agenda da candidata é pautada pelo combate à desigualdade. A senadora lembrou a conversa que teve na semana passada com pastores da Igreja Quadrangular em Araguaína (de quem também teve apoio) onde fez compromisso de ampliar o trabalho de combate às drogas e acolhimento de dependentes químicos, pauta que é cara às igrejas. Foi com recursos destinados por ela que Araguaína ganhou um centro de reabilitação para dependentes químicos. Agora, a senadora quer construir pelo menos mais dois centros do mesmo modelo em polos do Tocantins, e convidou as igrejas para participar do projeto.

Nesta semana, Kátia cumprirá compromissos de campanha em Palmas, no Bico do Papagaio, em Araguaína e em Porto Nacional.