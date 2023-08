Por Wesley Silas

Segundo a Drª Maria Mendes o seu grupo tem trabalhado o seu nome para disputar a eleição com a prefeita Luciene, que apoiou a candidatura do senador Irajá Abreu na última eleição ao governo. Enquanto Maria Mendes mostrou companheirismo e tem o aval do governador Wanderlei Barbosa, do vice-governador Laurez Moreira e do seu amigo, deputado Gutierres Torquato.