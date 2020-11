Com apoio de Eduardo Gomes, Codevasf será parceira de Porto na gestão de Otoniel

Em seu discurso de apoio à candidatura de Otoniel Andrade (PTB) à prefeitura de Porto Nacional, no último sábado, 31, o senador e líder do governo no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (MDB), disse algo importante, mas que passou praticamente despercebido. Ele garantiu a parceria da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) com o município de Porto, na gestão do petebista.

Por Redação

A primeira ação efetiva do órgão, segundo Gomes, será a entrega de tratores à prefeitura para dar apoio aos pequenos produtores rurais do município. Esta, aliás, é uma das principais demandas – sobretudo dos assentados da reforma agrária – a Otoniel, em todas as suas visitas e reuniões na zona rural.

“Há três meses estive com o presidente da Assembleia, Antonio Andrade, e fizemos com ele o compromisso de designar tratores e equipamentos da linha amarela, da Codevasf, aos municípios tocantinenses. Ainda não chegaram nem 30 por cento desses equipamentos, mas eles já lotaram a Praça dos Girassóis. Tenho certeza de que [os deputados] Antonio Andrade (PTB) e Valdemar Junior (MDB), ambos aliados de Otoniel, vão trazer alguns deles para Porto Nacional”, disse o senador.

Otoniel agradeceu a garantia da parceria, mediada por Gomes, e declarou que vai correspondê-la com muito trabalho, em especial para os agricultores familiares, que dependem do poder público municipal.

Agricultura familia

O município de Porto é conhecido por sua produção de grãos, em grande escala, principalmente de milho e soja. Entretanto, os agricultores familiares relatam a Otoniel que estão desassistidos. Segundo eles, a atual não faz a manutenção das estradas, em muitos casos não lhes garante água para a criação dos animais, nem adquire seus produtos, por meio do programa Compra Direta, para a merenda escolar.

Em resposta às demandas, o candidato já se comprometeu com os pequenos produtores em voltar com o Compra Direta, construir poços artesianos semi artesianos, com placas de energia solar, e levar até eles patrulhas mecanizadas, compostas por tratores, arados, colheitadeiras e caminhões para o transporte de calcário e fertilizantes.

A companhia

Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a Codevasf tem a missão de desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais.

Em sua área de atuação, a Companhia promove ações de revitalização de bacias, implantação de projetos públicos de irrigação e infraestrutura hídrica, entre outras atividades.

A região hidrográfica dos rios Tocantins-Araguaia foi incluída na área de atuação da Companhia por meio da Lei nº 13.702, de 6 de agosto de 2018. Atualmente, a área de atuação da empresa abrange 27% do território nacional, em 12 estados e no Distrito Federal.

Texto: Rubens Gonçalves