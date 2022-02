Candidato a governador nas eleições de 2018, o ex-juiz e advogado Márlon Reis passa a ser sondado pela direção nacional do PSB a disputar pela terceira vez o governo do Tocantins.

da redação

Segundo a coluna do CT, do jornalista Cleber Toledo, a proposta, que surgiu nessa segunda-feira, 31, conta com o aval do presidente regional, Carlos Amastha, com quem Márlon conversou na manhã desta terça, 1º, sobre o assunto.

No café que ele tomou com Amastha e o presidente metropolitano do PSB, Tiago Andrino, na manhã desta terça-feira, Molon e o presidente nacional Carlos Siqueira entraram por chamada de vídeo. A possível candidatura a governador foi o tema da conversa. “Estou pensando no assunto”, afirmou Márlon.