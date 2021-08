por Wesley Silas

Em busca de consolidar uma candidatura ao Governo do Tocantins, o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (sem partido) tem percorrido os municípios do sul, sudeste e da região central do Estado e nesta segunda-feira, 30, focará a região do Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins.

Nos encontros, Laurez mantém em sigilo o partido que ele irá filiar e comandar para ter garantir de candidatura ao governo do Estado. “O pré-requisito é que eu tenha segurança para candidatura ao governo! Tenho vários convites, porém estou avaliando”, disse o ex-prefeito ao Portal Atitude. Contudo, fontes ligada a ele disse que é dado como certo a escolha da nova agremiação do ex-gestor, mas permanece em sigilo.

“Ele recebeu convites de presidentes nacionais de alguns partidos, mas o anúncio mesmo deve ficar pra o dia 23. Ele vai assumir um partido para ele comandar no estado”, reforçou um assessor.

Visita a região do Bico do Papagaio

Ao longo de toda semana, Laurez anunciou que irá visitar os municípios da região para voltar a conversar com lideranças e com os moradores do Bico do Papagaio para identificar a real situação da região.

“Estamos ouvindo as pessoas e conversando com as lideranças de cada cidade do Tocantins para construir um projeto de Governo que tenha a cara e o jeito do povo tocantinense. Um projeto que reconheça de fato quais são as necessidades da nossa gente e traga soluções para os problemas enfrentados no dia a dia das pessoas”, disse Laurez Moreira, que é pré-candidato ao Governo do Estado.

Para Laurez, a região do Bico do Papagaio tem grande importância para o Tocantins, por sua potencialidade econômica, associando biomas importantes como o Cerrado e o Amazônico, e sua localização estratégica pela proximidade com os estados do Maranhão e Pará.

“A região do Bico do Papagaio possui cadeias produtivas importantes para a economia do Tocantins, mas que sem o apoio do Governo do Estado, encontram dificuldades para crescer. O Governo precisa cumprir o seu papel, sendo um facilitador do desenvolvimento na região, levando a infraestrutura necessária para fortalecer a economia local e proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas”, reforçou Laurez.