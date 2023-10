da redação

O PDT do Tocantins recebeu nesta terça-feira (03) a filiação do policial civil, Luciano Costa, que é o pré-candidato do partido para o cargo de prefeito na cidade de Santa Rita do Tocantins. A filiação aconteceu em Palmas e foi feita pelo presidente da sigla, o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira.