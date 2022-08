da redação

O parlamentar reforça aos portuenses que o lançamento da sua campanha é o início de mais uma caminhada, mas que esta nova trajetória tem como parâmetro o trabalho realizado nos últimos anos. “Se eu tiver correspondido nos meus mandatos em conduta, em decência, em transparência, em defesa do patrimônio moral e físico da nossa cidade, de Porto Nacional, eu quero poder convidar vocês amigos, amigas, senhoras, senhores que me conhecem nas minhas virtudes, nas minhas limitações para juntos começarmos mais essa caminhada”, pontuou Vicentinho Júnior.

Outro ponto mencionado por Vicentinho Júnior é a energia e o entusiasmo no qual lança a sua candidatura em prol do terceiro mandato. “O que mudou de 2014 para hoje foi que agora tenho mais convicção da minha missão na política. Quero continuar dando exemplo de bom político para todos os tocantinenses”, concluiu o deputado federal.

O lançamento da candidatura do Vicentinho Júnior contará com a participação do Governador Wanderlei Barbosa, candidatos a deputados estaduais, prefeitos, vereadores, lideranças e de toda a comunidade tocantinense que apoia o projeto de reeleição do deputado federal.