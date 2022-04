Share on Twitter

O empresário José Carlos será empossado na noite desta sexta-feira (29) como Presidente da Comissão Provisória do MDB de Gurupi. O evento ocorrerá no plenário da Câmara Municipal.

da redação

Segundo o empresário, estarão presentes no evento o Presidente de MDB do Tocantins, o ex-governador Marcelo Miranda, a deputada Federal Dulce Miranda, além de outras autoridades políticas do estado. Na ocasião, José Carlos será lançado como pré-candidato a deputado estadual.