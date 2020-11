Com a presença de Carlesse e Eduardo Gomes, Josi Nunes faz caminhada em Gurupi

O evento teve início no Parque Mutuca e percorreu várias avenidas de Gurupi.

da redação

Josi Nunes e Gleydson Nato também mostraram que possuem apoio de políticos importantes, que fizeram questão de participar do evento ao lado dos candidatos, como o governador Mauro Carlesse, o vice-governador Wanderlei Barbosa, o senador e líder do governo Bolsonaro no Congresso Federal, Eduardo Gomes, e o deputado federal Carlos Gaguim.

Em seu discurso, o governador Mauro Carlesse afirmou que Josi Nunes e Gleydson Nato possuem grande apoio, carinho e respeito das pessoas de Gurupi. “O povo precisa de mudança, precisa de político que trabalha todo dia e não apenas em época de eleição. Vamos pedir votos a todos que estão indecisos. Vamos juntos, unidos com os parlamentares, Governo Federal e Governo do Estado. Não tem como Gurupi não crescer e se desenvolver junto com a Josi Nunes. Ela tem amor pelo povo, pelas pessoas, abraça as pessoas com carinho, tem uma vida dentro de Gurupi e por isso só vem crescendo nas pesquisas”, destacou.

O senador Eduardo Gomes afirmou que poucas cidades tem a oportunidade de abraçar uma filha, uma pessoa que tem garra, experiência e amor como Josi Nunes. “Com essa história de vida, após a vitória nas eleições, no dia 16 de novembro, a Josi estará conosco trabalhando para trazer os recursos que Gurupi precisa. Desconfiem de político que diz que manda no povo, quem manda no povo é Deus. Entendam que vocês vão colocar à frente da Prefeitura uma pessoa preparadíssima, que tem apoio do Governo Federal e do Governo Estadual”, garantiu.

Em seu discurso, Josi conclamou a militância para continuar levando a mensagem do 90 para um número cada vez maior de pessoas. “Nossa mensagem é a mensagem da vitória, do cuidado, do amor às pessoas, do povo e para o povo. Vamos continuar colocando o pé na estrada e conversando. Vamos multiplicar a mensagem do 90. Vamos fazer grandes transformações para a nossa querida Gurupi”, concluiu.