Por Wesley Silas

A vitória de Wanderlei coloca mais uma vez Gurupi no protagonismo político do Tocantins com Laurez Moreira na vice, após João Cruz (in memorian) ter sido vice de Siqueira Campos nas eleições de 1998 e Mauro Carlesse como governador em 2018.

Enquanto isso, nos bastidores esquenta como será o comportamento dos derrotados que apontarão tudo no tapetão onde há luz no final do túnel será convencer a Justiça Eleitoral nas 04 Ações de Investigações Eleitorais propostas por Irajá e Dimas e, terá a mão da sua mãe da senadora Kátia.