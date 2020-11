Com 54,08% dos votos, Fátima Coelho é eleita prefeita de Guaraí

A candidata a prefeita pela coligação ‘A Excelência Continua’, Fátima Coelho (DEM), foi eleita neste domingo, 15, para assumir a prefeitura de Guaraí, pelos próximos quatro anos. Com 100% das urnas apuradas, ela obteve 54,08% dos 11.974 votos válidos. Fátima é a segunda mulher eleita para assumir a prefeitura do município, que conta com uma população estimada de 25.677 habitantes.

por Redação

Vereadora, em seu terceiro mandato, Fátima Coelho encabeçou a chapa ao lado do seu vice, o pecuarista Donizete Rocha (PV), 58 anos, paranaense de Guaíraçá, que chegou no Tocantins, aos seis meses, no município de Recursolândia e aos 17 anos mudou para Guaraí. Os dois compuseram a coligação ‘A Excelência Continua’, formada pelo Democratas (DEM), Partido Verde (PV) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

“Nessa eleição venceu o povo, a coerência, a democracia. Nós podemos dizer, com muito orgulho, que fizemos uma campanha limpa, uma campanha baseada em propostas, sem ataques ao nosso adversário, uma campanha que é exemplo de amor, cuidado e humildade. Venceu quem preza por uma educação de qualidade, que quer mais avanço na saúde, que quer o cuidado com a população, quem quer mais ruas asfaltada”, comemorou Fátima Coelho.

Campanha

Fátima Coelho e Donizete Rocha formularam sua campanha com foco em dar continuidade aos projetos iniciados e já realizados durante a gestão da atual prefeita do município, Lires Ferneda (MDB). As principais bandeiras levantadas foram a da realização de grandes obras estruturante e a formalização de ‘boas parcerias’, com o Governo do Estado e Governo Federal para execução de projetos em prol dos guaraíenses.

Entre as propostas apresentadas estão: a expansão da construção de unidades habitacionais; regularização fundiária urbana; regulamentação do Código Tributário do município; inserção dos jovens no mercado de emprego; recuperação das estradas vicinais; pavimentação de ruas; construção de pontes; implantação do SAMU; criação de uma Casa de Apoio; e a implementação de mais especialidade médicas no município.

Perfil

Natural de Tupiratins, a época município do antigo norte goiano, Maria de Fátima Coelho Nunes nasceu em 04 de outubro de 1963. Passou sua infância e boa parte da sua juventude morando na fazenda dos pais. Chegou em Guaraí, em 1979, aos 15 anos, onde mais tarde ingressaria no curso pedagógico, que formava professoras nas escolas normais de todo o país para o ensino primário.

Fátima Coelho iniciou sua carreira profissional como chefe do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins (Ipetins), em Guaraí, passou pela Diretoria Regional da Educação (DRE) e ao longo dos anos manteve um forte envolvimento com ações sociais em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade, o que a levou a atuar por oito anos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Funcionária pública municipal concursada desde 2001, Fátima Coelho ingressou na política, em 2008, quando foi eleita vereadora, sendo reeleita em 2012 e 2016. Durante sua gestão, no Legislativo Municipal defendeu, especialmente, projetos voltados as pessoas em situação de fragilidade, de apoio sociais e de fortalecimento das ações da saúde. Casada com Pedro Costa Nunes, ela tem três filhos.