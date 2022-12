Por Wesley Silas

Enquanto nos bastidores o imaginário de alguns vereadores aflora Notas Promissórias guardadas na gaveta deste a última eleição de provável candidato/vereador que pretende a presidência, apesar da intenção de mudar de domicílio eleitoral para município vizinho para se candidatara prefeito; a eleição na Câmara de Vereadores de Gurupi continua sendo articulada por poderes “alienígenas”.

O placar de 8 X 7 das eleições passadas, insiste nestas eleições que acontecerá no próximo dia 15, entre os nomes dados como certo na disputa como o do vereador Matheus Ribeiro (Cidanina), Valdônio Rodrigues (PSB), Zezinho Lafich e André Caixeta (PSB), que costuram com seus pares a meta de chegar no topo do Legislativo municipal, a prefeita Josi Nunes, até então, não se “intromete” na disputa que pode gerar infortúnio e ciúmes, enquanto o seu vice, Gleydson Nato defende o nome do seu amigo. É esperar para ver…