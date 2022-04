por Wesley Silas

Se for analisar a recompensa da perda representantes do maior segmento evangélico do Tocantins com a inda do deputado federal e Porta Voz Oficial da Frente Parlamentar Evangélica, pastor Eli Borges e do vereador Filipe Martins, filho do pastor Amarildo, para o grupo do pré-candidato ao governo, Ronaldo Dimas; o melhor nome no tabuleiro para assumir a suplência do deputado estadual, Eduardo Siqueira Campos seria o quarto suplente pastor Wellington Medeiros que representa a Igreja Universal.

Para isso, o grupo do governador Wanderlei Barbosa, certamente vai fazer de tudo para que o vice-prefeito e primeiro suplente do deputado Eduardo Siqueira Gleydson Nato (PL), não assumir a vaga na ALETO. Entre as principais alegações estão a insegurança jurídica para se manter como vice-prefeito, quando Eduardo pedir o mandato de volta. Com isso, a cartada do grupo, orquestra pelo maestro, Eduardo Siqueira Campos, seria tirar não apenas tirar Gleydson Nato do páreo, já que o segundo suplente Edinho Fernandes encontra-se acomodado por ocupar um cargo no governo e o terceiro suplente, o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, não irá renunciar o cargo para ficar poucos meses como deputado. Eis aí o exemplo de como se mata dois coelhos com uma cajadada só…