Coligação de Gutierres irá processar site que relacionou Jales Show em suposto esquema milionário na realização de eventos na Prefeitura de Gurupi

“A Coligação Gurupi no Caminho Certo repudia as agressões feitas e informa que esses ataques não ficarão sem resposta, pois tomará todas as medidas judiciais cabíveis para fazer valer a soberania da Justiça”, informou a coligação em resposta a uma matéria veiculada no site Claudemir Brito que cita aproximação de Jales Show com o candidato a prefeito, Gutierres Torquato.

por Wesley Silas

A matéria veiculada no site consta a seguinte redação no subtítulo: “Jales Show, que além de amigo próximo também é coordenador da campanha e cunhado de Gutierres, sempre esteve à frente dos grandes eventos artísticos que envolvem investimentos com grande volume de dinheiro da Prefeitura de Gurupi”. Leia a íntegra da matéria.

Em nota, Coligação Gurupi no Caminho Certo considerou a reportagem desrespeitou “não apenas as vítimas dos ataques e suas famílias, mas acima de tudo o cidadão gurupiense quando usam mentiras para denegrir o candidato Gutierres”.

A nota diz ainda que “repudia as agressões feitas e informa que esses ataques não ficarão sem resposta, pois tomará todas as medidas judiciais cabíveis para fazer valer a soberania da Justiça”.

Leia a íntegra da nota:

NOTA

Mais uma vez a campanha de Gutierres e Eduardo Fortes à Prefeitura de Gurupi é atacada por meios de comunicação sem qualquer compromisso com a verdade e responsabilidade sobre os fatos divulgados. Voltam a desrespeitar não apenas as vítimas dos ataques e suas famílias, mas acima de tudo o cidadão gurupiense quando usam mentiras para denegrir o candidato Gutierres.

A Coligação Gurupi no Caminho Certo repudia as agressões feitas e informa que esses ataques não ficarão sem resposta, pois tomará todas as medidas judiciais cabíveis para fazer valer a soberania da Justiça.

É novamente a velha política jogando sujo, utilizando-se das mesmas práticas desprezíveis que sempre usaram para conquistar o poder, ignorando os interesses republicanos que atendam ao bem comum.

A Coligação Gurupi no Caminho Certo, de Gutierres 40, continuará fazendo a campanha do bem, da discussão de projetos para a cidade e fazendo o compromisso com o povo de continuar as transformações que Gurupi vem alcançando, mantendo a cidade no caminho certo, para que se torne uma referência na região Norte do país em desenvolvimento econômico e humano.