Por Redação

Para a Professora Natália, que defende a educação e investimentos em cultura no Tocantins, este momento será muito importante para apresentar o Primeiro Mandato Coletivo do Tocantins na maior cidade do sul do Estado.

“Este será o primeiro encontro oficial na minha cidade, onde estaremos conversando com amigos e amigas e pessoas que acreditam no Projeto. Vamos explicar o que é um mandato coletivo, quem somos, o que pensamos e o que defendemos. Será o primeiro de muitos, que vamos realizar nesta pré-campanha e durante uma futura candidatura”, disse.

O Coletivo SOMOS tem rodado o Estado de norte a sul para apresentar essa proposta inovadora na política tocantinense. Nesta segunda-feira, 18, o grupo estava em Araguaína, ocasião em que o Projeto foi apresentado, por meio do PCD e Ativista, Edu Alves, representante da região Norte no Coletivo.