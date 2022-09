Por Wesley Silas

A nota assinada no dia 29 de agosto, o Coletivo Somos afirma que continua firme em suas candidaturas a federal e estadual, assim como no apoio à candidatura do presidenciável Lula (PT) e de Alckkmin (PSB) e, para isso, pede apoio popular do partido para “abraçar a liberdade e a democracia como valores universais” contra “projetos que apoiam o fascismo”

“Nos causa espanto e uma sensação de negligência do próprio partido que não interferiu para que a situação regional chegasse a este ponto. Nós enquanto base, nos organizamos ao máximo para nos posicionar e nos contrapor a isso. Não coadunamos com esta postura”.

