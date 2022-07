Por Wesley Silas

As pílulas “COISAS QUE OUVI DIZER” que circula nos grupos de Whatsapp, mistura crítica, conhecimento político e humor escrita por um profundo conhecedor da política do Tocantins e especial a de Gurupi.

Enquanto muitos usam a expressão em inglês “In off”, Jonas preferiu usar o português para expressar as informações captadas, mas não revela a fonte. Ao ser indagado sobre em que ele inspirou na construção da pílula, ele responde:

“Foi influência herdada do tabloide semanário, O PASQUIM, anos 70 e 80, de propriedade do cartunista e chargista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, conhecido como Jaguar. A maioria das matérias e colunas do O Pasquim eram escritas por jornalistas, compositores, escritores e poetas, quase sempre quando se encontravam no exílio, numa época difícil onde tudo era terrível, o órgão de censura era uma arma que podava a inteligência, as matérias vinham bem críticas e com muito humor”, disse Jonas.