O pré-candidato ao Senado Ataídes Oliveira (PROS) terá o apoio de cinco vereadores de Gurupi: César da Farmácia, Matheus Monteiro, Rodrigo Ferreira, Ronaldo Lira e Valdônio Rodrigues. Nesse último domingo, 26, mais de 150 apoiadores e lideranças políticas da região sul do Tocantins estiveram em reunião com o pré-candidato.

“A região sul do Tocantins é muito importante, estratégica e rica. No entanto, carece de representantes políticos que percebam isso e que trabalhem pela melhoria de vida das pessoas daqui e pela elaboração de importantes projetos. Como empresário, fui responsável por construir o Shopping Araguaia aqui em Gurupi, empreendimento que gera centenas de empregos diretos e indiretos, movimenta a economia e se torna além de um espaço de compras também de lazer para as pessoas”, destacou Ataídes Oliveira.

Ataídes também lembrou que foi um senador incansável na busca de recursos para o Tocantins. “Quando estive no Senado Federal trouxe muitos recursos para os municípios, que melhoraram a vida das pessoas. Por meio das emendas, trouxe muitas obras de infraestrutura e investimentos para saúde, educação, turismo, cultura, moradia, entre tantas outras. Fui um dos senadores que mais trouxe recursos para investimento na história do Estado”, assegurou Ataídes Oliveira.

O vereador de Gurupi, Ronaldo Lira, disse que acredita no potencial do ex-senador. “Momento importante e de alinhamento de ideias para nossa situação política no Estado, eu apoio e confio no senhor Ataídes como um grande empresário e visionário, que tem muita capacidade de contribuir na construção de um Estado cada vez melhor e cheio de oportunidades”, declarou.