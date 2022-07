por Redação

O ex-governador compareceu ao evento na manhã deste domingo, 3, no centro de convenções em Palmas onde assistiu apresentações musicais, participou de momentos de oração e foi convidado a usar a palavra para se apresentar como pré-candidato ao Senado, para um público de mais de sete mil pessoas presentes de todas as regiões do Estado.

Mauro Carlesse iniciou sua fala reforçando sua fé Cristã e relatou os momentos difíceis pelos quais passou após seu afastamento do Governo.

“Estava trabalhando, ajudando as pessoas nos 139 municípios do nosso Estado. De repente acontece o que fizeram comigo, foi constrangedor, foi perverso, fui afastado sem nenhuma prova, sem processo, sem direito de me defender. Mas na política quando acontecem esses momentos difíceis, nessas horas a única opção é pedir a Deus para nos ajudar a superar essas dificuldades”, relatou ao pedir a todos os presentes, oração para que possa seguir seu caminho livre das perseguições que vem sofrendo.

Ao relatar as realizações de sua administração, Carlesse relembrou ações em prol das famílias que mais necessitavam do apoio do Governo e destacou investimentos na durante a pandemia, na assistência social, na qualificação de mão de obra e na geração de empregos. Mauro Carlesse recordou também das ações iniciadas os recursos que deixou em caixa para sua execução e reforçou que seu trabalho em prol do Tocantins vai continuar. “Ainda tenho muito trabalho a fazer pelo Tocantins e quero continuar ajudando aqueles que mais precisam e os 139 municípios do nosso Estado”, finalizou.