por Redação

O Progressistas do Tocantins, presidido pela senadora Kátia Abreu, recebeu nesta segunda-feira (21) mais reforço de peso, com a chegada do ex-senador Vicentinho Alves e de três novos quadros que serão pré-candidatos a Deputado Federal. As filiações acontecem duas semanas após o ingresso do deputado Federal Vicentinho Júnior ao Partido. O evento contou com a presença de diversas autoridades do Tocantins, entre elas o governador Wanderlei Barbosa e o senador Irajá.

A senadora Kátia Abreu saudou a chegada dos pré-candidatos à Câmara Federal, Gilwander Peres, o Capitão Sulino e o Professor Robertinho e do ex-colega de Senado, Vicente Alves, reforçando que com sua experiência e conhecimento do Tocantins, chega para somar forças no partido.

“Quero te dizer, Vicentinho, que você só vem para acrescentar. É a experiência, dignidade e a seriedade ao nosso lado. Conhece o estado do Tocantins do avesso ao direito, sabe das nossas prerrogativas, entende de política e conhece gente. Conhece o nosso povo”, reforçou a parlamentar.

A chegada dos novos quadros aumenta o corpo do Progressistas no Estado, partido que já conta com 34 prefeitos. Vicente Alves garantiu que a sua missão agora será a reeleição de Kátia Abreu para o Senado e a reeleição do governador Wanderlei Barbosa.

“Nós estamos aqui para somar com você, Kátia. Você engrandece os tocantinenses e o povo brasileiro. Você é uma excelente senadora. As notícias que vêm, tanto a nível nacional quanto do estado, são as melhores. É uma parlamentar muito positiva, e esse é um princípio que eu admiro muito”.

Outro momento alto do evento de filiação dos novos progressistas foi a fala do governador Wanderlei Barbosa, que reiterou Kátia Abreu como a candidata ao Senado pela sua chapa.

“Estamos trabalhando com os partidos parceiros para que a gente possa construir candidaturas a deputado estadual e candidaturas a deputado federal. Ao senado é a Senadora Kátia Abreu. Vamos trabalhar muito por esse estado. Não podemos só pensar em política agora, precisamos pensar no que é melhor para o nosso estado”, adiantou o governador.