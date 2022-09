por Redação, via Ascom Amastha

O candidato ao senado, Carlos Amastha (PSB), escolheu Palmas para realizar a última reunião política, antes de 2 de outubro, dia em que os eleitores tocantinenses escolherão os próximos presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais. Amastha chegou à reunião, realizada no Jardim Aureny III, em sua moto elétrica simbolizando a inovação que precisa ser feita na política tocantinense.

Antes da grande reunião, Amastha participou de uma série de encontros onde recebeu apoio de lideranças importantes da região Sul e Norte da Capital. O empresário e líder Nonatão da 4, com a colaboração de Diego Lobato, Fernando Sena e Keldison Araujo, e mais 50 lideranças declaram apoio a Amastha senador 400. O candidato a deputado federal Marquinhos (Avante), também confirmou o seu apoio.

Da região Norte, o grande líder Joãozinho das Arnos e o suplente de vereador Marquinhos da Moradia também chancelaram apoio a Amastha, juntamente com outras 130 lideranças.

“A cada hora e a cada dia mais e mais lideranças abraçam o nosso projeto e reafirmam o quanto podemos trabalhar e fazer mais por Palmas e todo o Tocantins” disse Amastha.

Avaliação da campanha

Milhares de pessoas ouviram as propostas do candidato do PSB Carlos Amastha para saúde, educação, geração de emprego e renda.

“Percorremos todos os 139 municípios, conversando com os eleitores, olho no olho, e posso garantir, que de norte a sul desse Estado, as pessoas querem mudanças, querem educação de qualidade, mais saúde e emprego para poder dar uma vida mais digna para sua família”, destacou Amastha.

Todos os candidatos do PSB estavam presentes na reunião e Amastha aproveitou a oportunidade para pedir que os eleitores exercessem seu direito ao voto com consciência. “Temos uma oportunidade única de fazer as mudanças que esse Estado precisa. A mudança está aqui, temos um palanque com candidatos que têm bons projetos e que querem fazer o melhor por esse Estado. Chega de instabilidade, de eleger pessoas que passam anos no parlamento e nada fazem. Vamos colocar esse Estado novamente nos trilhos do desenvolvimento e fazer as mudanças que Tocantins precisa”, reforçou.

Amastha lembrou dos anos em que foi prefeito de Palmas e garantiu que continua com a mesma disposição para trabalhar em prol da população. “Trabalhamos com muita paixão para fazer o melhor por Palmas, assim como faremos enquanto senador da república. Nunca vamos esquecer o nosso compromisso com o povo. Tenham certeza que não faltarão projetos, planejamento, gestão, paixão e que nunca faltará vergonha na cara para retribuir cada voto. São 8 anos de mandato, dá pra fazer muita coisa e vou fazer por todo o Estado, destinando recursos e buscando grandes investidores para gerar emprego para nossa população”, concluiu.