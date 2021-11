A candidatura à presidência da Ordem dos Advogados, seccional Tocantins (OAB Tocantins) do advogado Leonardo Maciel, da “chapa 12 Renovação e Inovação OAB”, recebeu nesta quarta-feira, 3, a adesão da “chapa OAB Resiliente 2121”, que concorre à subseção de Guaraí e é a única chapa de oposição.

A chapa “OAB Resiliente 2121”, encabeçada pelo advogado José Ferreira Teles, referendou o apoio em atividade realizada na cidade e com a presença de vários advogados de Guaraí, que confirmaram o apoio. “Nesta oportunidade eu hipoteco meu apoio à candidatura do Leonardo Maciel por entender que seja a melhor proposta para a nossa seccional e consequentemente para todos os advogados da subseção de Guaraí. O Leonardo é um candidato que traz propostas novas, importantes para a classe e é um colega que vai nos ajudar a voltar a dar credibilidade à OAB Tocantins para que possamos retomar a nossa legitimidade junto aos poderes constituídos”, destacou Teles.

De acordo com o candidato à presidência da OAB Tocantins, Leonardo Maciel, a nova adesão confirma o crescimento do projeto da “chapa Renovação e Inovação” na disputa pelo comando da Ordem. “Hoje confirmamos a expectativa do eleitorado, que cresce substancialmente. Advogados atuantes em outras subseções já aderiram ao projeto de Renovar e Inovar a OAB por entenderem que esta é a única alternativa de mudança real nos quadros da Ordem”, destacou Maciel.

“Hoje a OAB Tocantins tem três opções. Manter do jeito que está; trazer de volta as gestões que estiveram antes; ou, fazer a verdadeira mudança, com um projeto que busca representar a advocacia que está no dia a dia, que luta pela melhoria no sistema de Justiça, tem nome limpo e que preza pela idoneidade e honestidade na condução da nossa entidade”, pontuou o candidato à presidência pela “chapa Renovação e Inovação OAB”.

As eleições da OAB Tocantins estão previstas para o dia 16 de novembro e vão ser eleitos os advogados e advogadas para o comando da seccional Tocantins, bem como do Conselho Seccional, do Conselho Federal e da Caixa de Assistência ao Advogado do Tocantins (CAATO).

No mesmo momento o comando das subseções de Alvorada do Tocantins, Augustinópolis, Araguaína, Araguatins, Colinas, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema, Natividade, Pedro Afonso, Porto Nacional, Taguatinga e Tocantinópolis, também vai ser definido.