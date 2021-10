Mais um grupo importante de advogados e advogadas declarou apoio à chapa OAB Independente, que tem Gedeon Pitaluga como candidato a presidente e Priscila Madruga vice. A Associação dos Procuradores Municipais de Palmas (APROMP) declarou apoio, nesta quinta-feira, 14, à chapa OAB Independente.

DA REDAÇÃO

Em sua página no Instagram, a associação ressaltou as razões da escolha do projeto encabeçado por Gedeon Pitaluga. “A APROMP reconhece a amplitude de opções do processo eleitoral da @oabtocantins e o elevado nível das propostas apresentadas em prol do fortalecimento e crescimento da advocacia tocantinense. Assim como em 2018, a APROMP, após consultar os seus associados, decidiu apoiar a chapa OAB Independente, dos candidatos @gedeonpitaluga e @priscilamadrugaadv por entender que ela melhor representa os interesses e os anseios da advocacia privada e pública, sobretudo pela gestão eficiente e pró-ativa no último triênio. Portanto, dia 16 a APROMP vota 16!!!”, diz o comunicado.

Para Gedeon Pitaluga, ter a associação como instituição que acredita e apoia o seguimento da mudança da advocacia tocantinense é um prestígio. “Isso mostra que estamos no caminho certo. Agradecemos imensamente aos profissionais da advocacia pública da capital pelo voto de confiança. Apoio como este só nos impulsiona a sonhar com uma OAB igualitária, inclusiva e com gestão qualificada”, reforça Gedeon Pitaluga.

Para o presidente da APROMP, Bruno Baqueiro, depois de se reunir com todos os candidatos decidiu manter o apoio à chapa OAB Independente, assim como ocorreu no primeiro pleito. “O apoio da APROMP, repetindo posição adotada em 2018, veio depois de reuniões com todos os candidatos. Nosso posicionamento é um reconhecimento ao trabalho feito na OAB no último triênio e uma linha de interlocução para uma maior aproximação da advocacia pública e privada no próximo mandato. É importante também reconhecer que a atual gestão sempre esteve aberta ao diálogo, ponto que achamos essencial a quem pretende representar uma advocacia tão heterogênea”, destacou Bruno Baqueiro.