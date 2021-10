Share on Twitter

por Redação

Segundo a chapa OAB Independente, encabeçada pelo candidato à reeleição à presidência da Seccional, Gedeon Pitaluga, chapa chapa oposicionista Ordem na Casa, encabeçada pela candidata Ester Nogueira descumpre a paridade entre gêneros, tendo um número bem menor de mulheres na composição dos cargos titulares de sua chapa à eleição da OAB Tocantins, desrespeitando determinação expressa do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da Ordem.

Segundo a OAB Independente, a postura da candidata Ester Nogueira na composição da chapa também vai contra uma luta história da mulher por igualdade de gênero dentro do Sistema OAB. Paridade esta que inclusive teve a aprovação integral do Conselho Estadual da OAB Tocantins, instituição da qual deseja ser presidente.

Avalia ainda que o “desrespeito à paridade de gênero” pela candidata Ester Nogueira na composição de sua chapa foi demonstrado em decisão emitida na tarde desta terça-feira, 26, pela Comissão Eleitoral da Eleição 2021 da OAB.

“Cumprindo suas atribuições, a Comissão Eleitoral da OAB analisou as chapas concorrentes e constatou que na chapa da candidata Ester Nogueira descumpre totalmente o regulamento da Ordem ao colocar um número menor de mulheres na chapa de diretores e conselheiros titulares. A determinação expressa no regimento é que dos 32 cargos de diretores e conselheiros titulares (5 diretores e 27 conselheiros titulares) devem necessariamente ser ocupados por 16 mulheres e 16 homens. No caso da chapa de Ester Nogueira isso não acontece, apresentando a distorção de 18 homens e apenas 14 mulheres”, avaliou.

Segundo a OAB Independente, a forma como a candidata Ester Nogueira trata a participação feminina na composição da chapa já demonstra claramente que as mulheres terão espaço reduzido dentro da gestão, que tem a maioria de homens nos cargos titulares.

“Diante de tão grave irregularidade, a Comissão Eleitoral da Ordem determinou prazo de 48 horas para a candidata Ester Nogueira cumprir a regulamentação eleitoral e dar o devido espaço e respeito às mulheres em sua chapa”, arrematou.