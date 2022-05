A deputada estadual Luana Ribeiro terá o apoio em Gurupi dos vereadores César da Farmácia e Jair do Povo. Os dois comentaram que a Deputada tem serviço prestado para a sociedade tocantinense.

Da redação

“Em Gurupi a Deputada já conseguiu a liberação de recursos para a Praça da Bíblia e outros investimentos e sempre está lutando por Gurupi na Assembleia”, disse César da Farmácia.

Já o vereador Jair do Povo destacou o compromisso de Luana com todos os municípios do Tocantins. “A Deputada tem história, é filha do nosso eterno Senador João Ribeiro, que foi o senador que trouxe grandes obras para Gurupi e ela tem seguido o legado do pai”, destacou.