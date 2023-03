Por Redação

O presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, disse que os prefeitos buscam no evento fortalecer politicamente o movimento municipalista, ao ampliar o coro nacional de gestores em defesa dos Municípios. ” Temos pautas paradas no STF que podem distribuir recursos do petróleo brasileiro a todos os Municípios, algumas matérias em tramitação no Congresso que darão mais recursos aos entes locais, além de discutir com o Governo Federal os reajustes necessários nas diversas parcerias entre União e Municípios”.

Contudo, a principal pauta do movimento está na cobrança pela realização de uma reforma tributária pelo Congresso Nacional, que vise deixar o sistema de tributação mais eficiente e justo na partilha do bolo tributário, com mais participação dos Municípios. “O principal nessa reforma é evitar perdas de arrecadação dos Municípios, respeitando também a autonomia dos Municípios”, frisa o presidente da ATM.

Com o lema “Pacto Federativo:um olhar para o futuro”, a Marcha terá extensa agenda de ações, com participação de representantes do Governo Federal, Congresso Nacional e Judiciário brasileiro. Ainda, o evento conta com espaço de expositores de produtos e serviços ligados aos Municípios. Nesta edição, a ATM montou stand de apoio aos prefeitos.