Por Wesley Silas

A CDL e Acig promoveram na semana passa reuniões com suas respectivas diretorias pela deliberar sobre posicionamentos relativos às eleições presidências no segundo turno. Junto a seus diretores e associados, Câmara de Dirigente Lojistas de Gurupi (CDL) citou a importância “importantes para a sociedade brasileira tais como liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa, valores da Família, da Pátria e o respeito máximo à nossa Constituição”.

No mesmo dia, 13 de outubro, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi – ACIG, reuniu com o Conselho Consultivo, para definir acerca do posicionamento da instituição, dado o contexto político atual.

Nota da CDL

A CDL – Câmara de Dirigente Lojistas de Gurupi junto a seus diretores e associados, vem a público se manifestar e se posicionar em relação ao segundo turno das eleições presidenciais.

Nós, dirigentes lojistas, defendemos pontos vitais e importantes para a sociedade brasileira tais como liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade religiosa, valores da Família, da Pátria e o respeito máximo à nossa Constituição.

Diretoria da CDL

Nota da ACIG

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi – ACIG, tendo como lema, crescimento econômico como forma de desenvolvimento social, afligida com o destino do nosso país, buscou no dia 13 de outubro de 2022, junto ao seu Conselho Consultivo, uma definição acerca do posicionamento da instituição, dado o contexto político atual.

Aproveitamos o momento para reiterar o nosso compromisso com a luta pela manutenção da democracia, da paz, da ordem e da defesa das minorias. Promovendo sempre o respeito entre os cidadãos, através do diálogo. Somos parte de um mesmo povo e diferenças políticas não devem nos separar, mas sim nos unir em busca de um futuro melhor.

ACIG- Associação Comercial e Industrial de Gurupi