Os advogados do prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues e seu vice Kawe manifestaram sobre a decisão da justiça eleitoral, que acatou o pedido do Ministério Público pela cassação dos dois.

por Régis caio

Os advogados Juvenal Klayber e Adriano Guinzelli informaram que irão recorrer da decisão que cassou os mandatos do prefeito e vice de Formoso do Araguaia.

Confira a nota

Sobre a decisão da Juíza Eleitoral do Município de Formoso do Araguaia/TO, que deliberou sobre a cassação dos mandados de HENO RODRIGUES DA SILVA e ISRAEL BORGES NUNES, Prefeito e vice-Prefeito, respectivamente, os advogados lamentam os fundamentos prolatados na decisão, mas a respeitam. Dentro do prazo legal, ingressaram com recurso eleitoral cabível, levando o julgamento para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins, quando esperam, após as devidas revisões, verificações e estudos pelos componentes daquela Corte Especializada de Justiça, reformar a decisão de Primeiro Grau, mantendo os Diplomas dos representados. Entendem ainda os representados que a pena de cassação feriu o princípio da proporcionalidade, contrariando, também, a vontade popular dos eleitores de Formoso do Araguaia que, com coragem, elegeram Heno Rodrigues e Israel Borges para administrarem aquele Município nos próximos quatro anos.

Juvenal Klayber Adriano Guinzelli

Advogado – OAB/TO 182-A Advogado OAB/TO 2025