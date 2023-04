Por Redação

O deputado reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 24, com autoridades eclesiásticas de Gurupi para iniciar a organização.

No dia 24 de junho, deste ano, 100 casais dirão sim e realizarão o sonho de se casar. A grande cerimônia acontecerá no Recanto dos Ipês e todo o evento será coordenado pela doutora Alline Moreira.

“Será um momento para marcar a vida das pessoas, um grande evento, que será especial como deve ser. Nós vamos tornar o sonho de 100 casais realidade. Serão 200 pessoas participando do casamento comunitário e oficializando a sua união e o amor”, explica o deputado.

A coordenadora do evento diz estar entusiasmada com a organização e que todos aqueles que terão o sonho realizado neste dia ficarão muito felizes com tudo o que está sendo preparado. “Estamos aqui, conversando com padres e pastores para organizar esta cerimônia e realizar o sonho daqueles que querem um casamento, mas, não tem condições financeiras pra realizá-lo”, destaca a doutora Alline.