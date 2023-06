Por Redação

São 120 dias recebendo centenas de pessoas em momentos de grandes dificuldades e possibilitando um pouco de conforto para quem precisa fazer consultas, tratamentos ou cirurgias na cidade e não tem condições de pagar por uma hospedagem e alimentação digna.

“A Casa de Apoio se tornou o principal ponto de referência para acomodação, acolhimento e alimentação saudável de pessoas necessitadas de todas as cidades do Tocantins e até de outros estados que se deslocam até Gurupi para utilizar serviços da área de saúde”, destacou o idealizador do espaço, deputado estadual Eduardo Fortes.

O parlamentar também destacou a importância das parcerias com prefeituras municipais e empresários. “Contamos também com parceiros que ampliam as formas de atendimento ao público. É graças a esses amigos que podemos ofertar apoio, acomodação e alimentação dignas”, disse Fortes destacando a parceria da Cooperfrigu, Fazendão, prefeituras de Paraná, Sucupira, São Salvador, Cariri e Aliança do Tocantins.

Hóspedes

Desde que abriu as portas, no dia 10 de fevereiro de 2023, a Casa de Apoio recebeu hóspedes de várias idades e localidades. Um dos primeiros hóspedes atendidos foi Jadir José Alves de Oliveira, de 60 anos. Ele estava em Gurupi acompanhando sua mãe, Hilda Maria de Oliveira Campos, de 84 anos, que reside em Palmeirópolis e estava internada no HRG. “Parabéns pela iniciativa, acompanhei minha mãe e fui bem acolhido”, disse ele parabenizando a criação do projeto e sua efetiva implantação.

João Batista Alves, de 41 anos, morador de Caicó, no Rio Grande Norte, também se hospedou na casa. Ele estava acompanhando o seu sobrinho, Ricardo Alves da Rocha, de 26 anos, que sofreu um acidente de caminhão na BR-153, próximo ao município de Alvorada,. “Rodamos cerca de dois mil quilômetros para chegar em Gurupi e acompanhar o meu sobrinho. Não tinha onde ficar e, na Casa de Apoio, fui muito bem recebido e não me faltou nada”, disse ele reforçando seu agradecimento pela criação do espaço. “Ótimo projeto, parabéns deputado Eduardo Fortes que excelente iniciativa”, disse.

Casa de Apoio

A instituição conta com uma infraestrutura aconchegante, com quartos, banheiros, cozinha, espaço de alimentação, horta comunitária e muito mais.

Conta também com localização estratégica, próxima ao hospital regional de Gurupi (HRG), dispõe de mais de 20 leitos, alimentação gratuita e funciona 24 horas.

“Estamos em pleno funcionamento”, destacou a coordenadora da Casa de Apoio, Célia Lima. Para se hospedar e/ou receber alimentação é necessário atender alguns critérios, fazer reserva com antecedência, ter encaminhamento de departamento social ou do hospital entre outros.