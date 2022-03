por Wesley Silas

O movimenta tabuleiro político em Gurupi continua e com abertura da “janela partidária” que continua até o dia 01 de abril, nomes como o presidente da comissão provisória do PSB de Gurupi, deputado Gutierres Torquato está de malas prontas para mudar de partido e se filiar no PDT para concorrer ao pleito deste ano sem perder o mandato.

Conforme o presidente estadual do PSB, Carlos Amastha, a apresentação da nova comissão do partido em Gurupi e o anúncio dos pré-candidatos a estadual e federal irá acontecer a partir das 08 no Oiti Hotel. Na ocasião será anunciados nomes como o do vereador Valdônio Rodrigues para disputar uma vaga no parlamento estadual. Outro possível nome é o do ex-vereador Eduardo Fortes, mas ele afirmou ao Portal Atitude que ainda não definiu.