Por Ascom Amastha

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, declarou na manhã deste sábado, 20, apoio à candidatura de Carlos Amastha ao senado durante reunião bastante prestigiada por lideranças evangélicas, empresários, equipe de gestão e amigos. O candidato a governador Ronaldo Dimas também esteve presente, juntamente com o deputado federal Tiago Dimas.

“Pedi para que vocês viessem aqui para eu mostrar que esse é o grupo que apoio. Estou ao lado das pessoas que fizeram as duas melhores gestões do Tocantins” disse o prefeito Wagner reforçando que “a nossa reunião é para confirmar que o nosso apoio, do prefeito Wagner, para senador é para Carlos Amastha. Acredito Amastha que você, junto com o Tiago Dimas, vai trazer muito mais para Araguaína”.