Por Wesley Silas

Em entrevista coletiva, ao lado do advogado Juvenal Klayber, Carlesse garantiu não ter nenhum problema jurídico para registrar sua candidatura. Ele aproveitou o momento para criticar seus concorrentes

“Estou tranquilo com a minha candidatura e todos os documentos serão apresentados junto ao TRE e eu tenho certeza absoluta que vai ser homologada para que a gente possa disputar uma eleição com segurança e com qualidade”, disse.

Preferência a algum candidato ao Governo

Sem cotar o nome, Carlesse disse que tem afinidade com um dos candidatos ao governo e que durante a campanha o nome será revelado, mesmo ele estando em uma candidatura independente.

“Eu tenho sim no meu coração, mas eu quero deixar isso para uma outra oportunidade”

Apesar de lançar uma candidatura independente concorridissíma com 10 candidatos, Carlesse disse que não importa com o número de candidatos e aproveitou para criticar seus adversários senadores, preservando apenas o senador Eduardo Gomes (PL).

“Eu acho que deveria ter mais candidatos porque tem muita gente boa e capacidade de ser um senador da República ou deputado federal. Só que a política tocantinense barra muitas pessoas que têm estas oportunidades como foi o caso da nossa professora Adriana Aguiar que foi impedida de disputar uma eleição que ela tinha trabalhado e tinha conquistado o espaço dela, mas infelizmente a deputada Dorinha não concedeu o seu direito de disputar uma eleição”, disse.

Críticas ao governador Wanderlei Barbosa

Carlesse comentou ainda sobre a situação fiscal que ele deixou o Estado e, segundo ele com dinheiro em caixa para fazer obras e pagar os direitos dos servidores e, só não foi pago em sua gestão por causa de impedimento lega devido a pandemia.

“Do jeito que está eu tenho dó do próximo governador porque a situação do Estado é precária”

