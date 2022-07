Por Redação

Cumprindo agenda no Bico do Papagaio neste fim de semana, o pré-candidato ao Senado e ex-governador Mauro Carlesse recebeu importantes apoios que fortalecem sua pré-campanha.

Neste sábado, 23, Carlesse iniciou o dia recebendo apoio do ex-prefeito de Araguatins, Cláudio Santana, do empresário Marcos da Eticcam e dos ex-vereadores Sérgio Gomes, Pedro Gomes, Irmão Azevedo, Gilvan Neri e Manoel da Colônia de Pescadores e outros líderes da região.

O empresário Marcos da Eticcam destacou o trabalho de Carlesse na organização das contas do Estado e que viabilizou a recuperação de credibilidade para a retomada dos investimentos.

“ A gente vinha de um Tocantins quebrado, Carlesse regularizou a vida financeira do Estado e ainda deixou muito recurso em caixa. E no Senado, não quero que faça nada por mim, quero que faça por Araguatins. Queremos um Senador forte”, frisou Marcos da Eticcam.

Já o ex-prefeito Cláudio Santana Cláudio Santana relembrou que Carlesse deixou quase R$ 2 bilhões em caixa para investimentos nos 139 municípios. Santana declarou apoio a Carlesse e disse estar confiante na vitória. “Acredito que seu trabalho será reconhecido pela população e queremos o Carlesse no Senado para trazer os recursos que Araguatins precisa.

Agradecimento

Carlesse agradeceu o apoio dos líderes e disse estar motivado para dar sequência no trabalho. Carlesse relembrou os projetos desenvolvidos em sua gestão no Governo do Estado, destacando a Escola de Tempo Integral de Araguatins e os recursos do programa Tocando em Frente para a cidade e região. “Assim como temos trabalho na cidade para apresentar para a população, temos condição de ouvir a comunidade para definir os projetos que podemos defender no Senado. E para isso esse apoio de todos os líderes aqui hoje é muito importante”, finalizou Carlesse.