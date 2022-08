Da Assessoria de Comunicação

Em visita ao Bico do Papagaio nesta sexta-feira, 19, o candidato a senador Mauro Carlesse (Agir Tocantins) recebeu apoio de líderes políticos da região, dentre eles, o ex-deputado estadual Manoel Queiroz (PL) e seu irmão, o vereador de Augustinópolis Antônio Queiroz (Progressistas).

“Tomamos essa decisão depois de conversar muito com o nosso pessoal, com meus amigos, meus companheiros, em todas as cidades por onde a gente passou. O Mauro Carlesse é o senador escolhido pelo nosso grupo, pelos nossos companheiros de toda a região”, destacou Manoel Queiroz, que é candidato a deputado estadual nestas eleições.

Dentre os motivos elencados para este apoio, Queiroz citou investimentos cruciais feitos por Carlesse durante seu mandato de governador em Augustinópolis, como a reconstrução da Avenida Goiás e a implantação do curso de Medicina no Campus da Unitins no município. “Na verdade, penso que só estou fazendo a minha obrigação ao apoiar o Carlesse, porque ele trabalhou muito pela nossa cidade, pela nossa região do Bico do Papagaio e por todo o Tocantins”, frisou.

Vereador mais votado de Augustinópolis nas três últimas eleições, Antônio Queiroz foi enfático ao defender que Carlesse é o melhor nome para representar o Tocantins no Senado Federal. “Eu hoje posso pedir voto para o senador Carlesse e tenho certeza que vou ser agraciado pela minha comunidade, porque ele tem serviço prestado no meu município. Temos o curso de Medicina com a luta do Carlesse. Na época da pandemia, ele colocou dez leitos de UTI e manteve esses leitos aqui no nosso hospital. Disponibilizou R$ 2 milhões para revitalização da Avenida Goiás e deu toda assistência ao meu município”, frisou o vereador.

Apoio em Itaguatins

Na visita à região, Carlesse também recebeu declaração de apoio do ex-prefeito de Itaguatins, Vital Moreno e do vereador Zé Filho, ambos do União Brasil, e de outros líderes do município.

“Carlesse tem projeto para desenvolver o Tocantins, tem trabalho prestado como governador e deputado estadual e deixou um legado de obras e projetos em todas as áreas. É o melhor nome para nos representar no Senado”, frisou o ex-prefeito.

Municipalista

Carlesse agradeceu a confiança dos líderes de Augustinópolis e de Itaguatins e garantiu que, no Senado, seguirá com a sua forma municipalista de trabalhar. “Da mesma forma que fiz quando governador, vou me empenhar dia e noite para ajudar os 139 municípios do Tocantins a terem condições de crescer, se desenvolver e acolher bem e com dignidade as famílias do nosso Estado”, frisou.

Cavalgada em Ananás

Ainda no Bico do Papagaio, Carlesse participa neste sábado, 20, da cavalgada que é parte da programação da exposição agropecuária do município de Ananás (Expoan 2022).