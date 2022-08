da redação

A reunião contará com a presença de lideranças de várias cidades do Estado e, segundo Carlesse, será uma oportunidade para que a população conheça suas propostas para o mandato de senador.

“Quero convidar toda a comunidade da nossa Capital para estar presente nesse grande encontro. Já estamos percorrendo o Estado, conversando com toda a população do Tocantins e o reflexo do trabalho é visto no carinho das pessoas e no nosso crescimento em todas as pesquisas. Nossos apoiadores de Palmas estão ansiosos, assim como eu, para esta reunião”, destacou Carlesse.

Na pré-campanha, Carlesse promoveu grandes reuniões nas cidades de Gurupi, Axixá e Araguaína. O ato desta sexta-feira marcará a primeira grande reunião desde que oficializou o registro da candidatura a senador.

Quando governador, em 2019, Carlesse retomou a construção de 183 unidades habitacionais para a população de baixa renda do Jardim Taquari, além de obras de drenagem e pavimentação asfáltica das ruas do setor.